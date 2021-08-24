Полиция задержала петербуржца, снесшего ногой зеркала служебной машины

Полиция задержала петербуржца, снесшего ногой зеркала служебной машины
Подозреваемый в повреждении служебного автомобиля задержан. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области

В Красногвардейском районе Петербурга, пока полиция разбиралась в бытовом конфликте, мужчина напал на служебный автомобиль правоохранителей.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области,​ ночью, 20 августа, полицейским рассказали, что в квартире дома 49 корпуса 1 по проспекту Энтузиастов бытовой конфликт.

Стражи порядка отправились на место случившегося. Пока правоохранители разбирались в конфликтной ситуации, из подъезда вышел мужчина. Он ударами ноги разбил оба боковых зеркала полицейского автомобиля «Хендай Солярис».

Позднее нарушителя задержали. Им оказался 30-летний местный житель, при том, он ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе трижды за угрозу убийством.

Выяснилось, что когда мужчин наносил удары по служебной машине, то был пьян, и делал он это из хулиганских побуждений.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Подозреваемому избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Мужчина снес боковые зеркала служебного автомобиля. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге стали чаще применять насилие к представителям власти.

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