В Петербурге стали чаще применять насилие к представителям власти

ГСУ СК России по Санкт-Петербургу предостерегает о недопустимости применения насилия в отношении представителей власти. Фото: pixabay.com

ГСУ СК России по Санкт-Петербургу предостерегает о недопустимости применения насилия в отношении представителей власти. Фото: pixabay.com

В Петербурге был замечен рост преступлений против порядка управления. Причем скачок случился довольно резко.

Об этом сообщает главное Следственное управление Следственного комитета РФ по Петербургу.

Так, с 13 по 15 августа текущего года на территории Кировского, Невского и Пушкинского районов, пока составляли протоколы об административных правонарушениях, были совершены преступления по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Таким образом пришлось возбудить четыре уголовных дела.

Всем подозреваемым уже избрали меру пресечения. Чуть позже им предъявят обвинение, а когда расследование закончится, они предстанут перед судом.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Ленинский районный суд вынес приговор в отношении мужчины, который обвиняется в нападении на сотрудника полиции.