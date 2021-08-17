В Петербурге стали чаще применять насилие к представителям власти

В Петербурге был замечен рост преступлений против порядка управления. Причем скачок случился довольно резко.
Об этом сообщает главное Следственное управление Следственного комитета РФ по Петербургу.
Так, с 13 по 15 августа текущего года на территории Кировского, Невского и Пушкинского районов, пока составляли протоколы об административных правонарушениях, были совершены преступления по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Таким образом пришлось возбудить четыре уголовных дела.
Всем подозреваемым уже избрали меру пресечения. Чуть позже им предъявят обвинение, а когда расследование закончится, они предстанут перед судом.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Ленинский районный суд вынес приговор в отношении мужчины, который обвиняется в нападении на сотрудника полиции.