Суд в Петербурге вынес приговор по делу о нападении на полицейского

Ленинский районный суд вынес приговор в отношении мужчины, который обвиняется в нападении на сотрудника полиции.

Суд установил, что 22 июня мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударил ногой сотрудника правоохранительных органов, отчего тот потерял равновесие и упал на асфальт, ударившись руками и ногами.

Мужчина признал вину, активно сотрудничал со следствием, а также добровольно перечислил денежные средства на счет благотворительного фонда «Петровка 38», сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на один год условно с испытательным сроком один год.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что подозреваемый в ночь на 15 августа, находясь в квартире одного из домов по улице Пушкинской посёлка Шушары, в ответ на законные требования сотрудников полиции о прекращении нарушения общественного порядка, напал на последних и нанёс одному из сотрудников множественные удары молотком в область головы и туловища.