В Петербурге возбуждено уголовное после нападения на полицейского

В Петербурге в Пушкинском районе на сотрудника правоохранительных органов напал мужчина с молотком.

После этого инцидента возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) в отношении мужчины 1979 года рождения.

По версии следствия, подозреваемый в ночь на 15 августа, находясь в квартире одного из домов по улице Пушкинской посёлка Шушары, в ответ на законные требования сотрудников полиции о прекращении нарушения общественного порядка, напал на последних и нанёс одному из сотрудников множественные удары молотком в область головы и туловища. Второй сотрудник, защищая себя и коллегу, применил табельное оружие, произведя выстрел в сторону нападавшего, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Петербурге.

Пострадавший с огнестрельным ранением находится под охраной в медицинском учреждении. Ему оказывается квалифицированная помощь. Расследование уголовного дела продолжается.

Инцидент произошел 15 августа, примерно в 06:00, полиция узнала о бытовом скандале в поселке Шушары, в квартире дома 20 по улице Пушкинская.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что дверь им открыл пьяный 42-летний хозяин квартиры, который не стал ждать и сразу набросился на правоохранителя с молотком. Своим оружием гражданин ударил полицейского несколько раз по голове.