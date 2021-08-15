Пришлось стрелять: в Шушарах пьяный мужчина бил полицейского молотком

Пришлось стрелять: в Шушарах пьяный мужчина бил полицейского молотком
Мужчина напал на полицейского в квартире на Пушкинской улице. Фото: Google Maps

В Петербурге в Пушкинском районе началась проверка после того, как на сотрудника правоохранительных органов напал мужчина с молотком.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, 15 августа, примерно в 06:00, полиция узнала о бытовом скандале в поселке Шушары, в квартире дома 20 по улице Пушкинская.

На место случившегося выехали два полицейских. Дверь им открыл пьяный 42-летний хозяин квартиры, который не стал ждать и сразу набросился на правоохранителя с молотком. Своим оружием гражданин ударил полицейского несколько раз по голове.

Второй полицейский согласно статье «Для защиты другого лица от посягательства, сопряженного с насилием, опасным для жизни или здоровья» выстрелил в мужчину из своего табельного оружия. Раненого злоумышленника сразу отправили в медучреждение. Кроме этого, отправиться в больницу пришлось и пострадавшему сотруднику полиции.

По факту нападения на полицейского материалы переданы в следственные органы для решения о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что полицейские с погоней задержали пьяного таксиста на Северном проспекте.

нападение на полицейского новости СПб происшествие пушкинская улица


 

Новости партнеров
В борьбу против COVID-19 вступает ряженка: неожиданный ход ученых
В борьбу против COVID-19 вступает ряженка: неожиданный ход ученых
Лекарство от холестерина способно побороть COVID-19
Лекарство от холестерина способно побороть COVID-19
В преддверии выходных Петербург накроют дожди
В преддверии выходных Петербург накроют дожди
Чем опасна пятница, 13-е, и чего в этот день нельзя делать
Чем опасна пятница, 13-е, и чего в этот день нельзя делать
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Грозы, ливни и сильный ветер. Как начнется неделя в Петербурге
В Ленобласти неделя начнется с дождей, ветра и +11 градусов
В центре Петербурга мужчине несколько раз выстрелили в грудь
Пришлось стрелять: в Шушарах пьяный мужчина бил полицейского молотком
Самолет, вылетевший из Пулково, вернулся из-за отказа гидросистемы
Вратарь петербургского СКА Самонов: важно честно выполнять свою работу
На 7-й Красноармейской улице женщина отравилась угарным газом
Поезд Великие Луки-Петербург прибыл с опозданием, так как врезался в ...