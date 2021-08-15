Пришлось стрелять: в Шушарах пьяный мужчина бил полицейского молотком

Мужчина напал на полицейского в квартире на Пушкинской улице. Фото: Google Maps

Мужчина напал на полицейского в квартире на Пушкинской улице. Фото: Google Maps

В Петербурге в Пушкинском районе началась проверка после того, как на сотрудника правоохранительных органов напал мужчина с молотком.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, 15 августа, примерно в 06:00, полиция узнала о бытовом скандале в поселке Шушары, в квартире дома 20 по улице Пушкинская.

На место случившегося выехали два полицейских. Дверь им открыл пьяный 42-летний хозяин квартиры, который не стал ждать и сразу набросился на правоохранителя с молотком. Своим оружием гражданин ударил полицейского несколько раз по голове.

Второй полицейский согласно статье «Для защиты другого лица от посягательства, сопряженного с насилием, опасным для жизни или здоровья» выстрелил в мужчину из своего табельного оружия. Раненого злоумышленника сразу отправили в медучреждение. Кроме этого, отправиться в больницу пришлось и пострадавшему сотруднику полиции.

По факту нападения на полицейского материалы переданы в следственные органы для решения о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что полицейские с погоней задержали пьяного таксиста на Северном проспекте.