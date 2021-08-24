Первоклассница в больнице: ее сбил 21-летний мужчина на Товарищеском

В Петербурге в Невском районе города мужчина сбил восьмилетнюю девочку.

Все произошло во дворе дома на Товарищеском проспекте. Там гражданин за рулем «Форда» наехал на малышку. Девочку пришлось доставить в больницу с травмами средней тяжести. Об этом сообщает 78.ru, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Происшествие случилось еще вчера, 23 августа. Правоохранителям рассказали, что 21-летний парень сбил первоклассницу.

Школьница резко оказалась на дороге. Она вышла из-за припаркованного автомобиля. Водитель не успел среагировать.

В результате дорожно-транспортного происшествия девочку госпитализировали. Ей диагностировали закрытый переломом лодыжки, ушибы и ссадины правой стопы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге в Пушкинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, которое обернулось для 4-летнего мальчика госпитализацией в больницу.