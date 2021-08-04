4-летний малыш в больнице: его сбил 45-летний мужчина на Ростовской

4-летний малыш в больнице: его сбил 45-летний мужчина на Ростовской
В результате ДТП пострадал воспитанник детского сада. Фото: "Яндекс карты"

В Петербурге в Пушкинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, которое обернулось для 4-летнего мальчика госпитализацией в больницу.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 3 августа, в 21:00, по телефону «112» обратилась женщина. Она сообщила, что несколько минут назад, на Ростовской улице в поселке Шушары, 45-летний мужчина наехал на ребенка.

Оказалось, что гражданин за рулем автомобиля «Киа Спортейдж» сбил несовершеннолетнего пешехода, когда ребенок вместе с матерью переходил проезжую часть слева направо по ходу движения машин.

В результате аварии малыша пришлось госпитализировать с различными повреждениями. Его состояние оценили каксреднетяжелое.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ребенок пострадал в массовом ДТП в Московском районе.

дтп новости СПб происшествие Пушкинский район ростовская улица


 

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