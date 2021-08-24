В Пушкинском районе десять спасателей боролись с огнем в гараже

Пожар случился в гараже В Пушкинском районе. Фото: Google Maps

Пожар случился в гараже В Пушкинском районе. Фото: Google Maps

Пожар, который случился в гараже Пушкинского района, удалось полностью ликвидировать.

Об этом сообщает петербургское управление Министерства чрезвычайных ситуаций 24 августа.

Так, в 08:48 стало известно о возгорании в Пушкинском районе на Подбельского шоссе дома 20.

Как стало известно ведомству, в гараже тлел мусор на площади пяти квадратных метров. На тушение пожара было потрачено порядка 35 минут. В 09:26 с огнем удалось полностью справиться.

Информации о пострадавших нет.

Для того, чтобы залить огонь пришлось привлечь от МЧС две единицы техники и десять человек личного состава.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 20 пожарных тушили садовый дом и сараи в Колпинском районе. На тушение пожара было потрачено порядка 50 минут.