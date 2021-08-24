Завернутый в одеяло труп нашли в квартире в Колпино

Завернутый в одеяло труп нашли в квартире в Колпино
Тело нашли в доме на улице Красных Партизан. Фото: скрин Google.Maps

В Колпинском районе Петербурга в квартире одного из домов нашли труп, завернутый в одеяло.

О пугающей находке в доме №4 на Красных Партизан сало известно в понедельник, 23 августа. В 20:12 в отдел полиции обратился 43-летний житель Колпино. Он рассказал, что в своей квартире, которую он сдает посуточно, обнаружил труп мужчины на вид 30 лет. Тело с избитым лицом было завернуто в одеяло.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, тело направили в морг для установления причины смерти.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Васильевском острове труп мужчины лежал на мертвой женщине. Скончавшихся мужчину и женщину нашел владелец квартиры. Причины смерти позднее установит криминальная экспертиза.

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