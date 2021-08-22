На Васильевском острове труп мужчины лежал на мертвой женщине

На Васильевском острове труп мужчины лежал на мертвой женщине
В Василеостровском районе нашли труп мужчины и женщины. Фото: "Яндекс карты"

На Васильевском острове в Петербурге были найдены два трупа. Тела лежали на диване.

Как сообщает 78.ru, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, жуткое зрелище было обнаружено в одной из квартир дома 16/8 по 21-й линии В.О.

Скончавшихся мужчину и женщину нашел владелец квартиры. Причины смерти позднее установит криминальная экспертиза.

Оказалось, что 31-летняя мертвая женщина являлась жительницей поселка Майдарово в Московской области. Ее нашли, когда она лежала на спине. Руки и ноги были согнуты.

А сверху на ней лежало тело 35-летнего мужчины. Он жил в подмосковном Пушкино.

Оба тела не имели внешних признаков насильственной смерти. Проводится проверка.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербурженка пришла на трупный запах. В квартире нашли тела матери и сына.

Василеостровский район новости СПб происшествие трупы


 

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