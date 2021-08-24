Женщина вонзила нож в экс-супруга на Октябрьской набережной

Женщина ударила ножом бывшего мужа в квартире на Октябрьской набережной. Фото: "Google Maps"

Женщина ударила ножом бывшего мужа в квартире на Октябрьской набережной. Фото: "Google Maps"

В Невском районе Петербурга между бывшими супругами произошла ссора, в результате которой экс-жена вонзила в плечо и живот мужчины нож.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 22 августа 35-летняя женщина сама сообщила полиции, что ударила ножом бывшего мужа на Октябрьской набережной дома 34.

Когда правоохранители прибыли на место случившегося, то установили, что несколько часов назад между гражданами произошел конфликт, в ходе которого пьяная уроженка Астрахани ножом ударила в живот своего 37-летнего бывшего мужа.

Мужчину госпитализировали. Ему диагностировали колото-резаную рану живота слева и резаную рану левого плеча. Пострадавший находится в тяжелом состоянии.

В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что муж нанес супруге 25 ударов ножом на Ленинском проспекте. Пара находилась процессе развода.