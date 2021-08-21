В процессе развода: муж нанес супруге 25 ударов ножом на Ленинском

В Петербурге в Красносельском районе города женщина получила 25 ударов ножом от своего супруга. Паре предстояло пройти бракоразводный процесс.

Как сообщает «Фонтанка» 20 августа, трагедия случилась в 95/2 по Ленинскому проспекту. Там были обнаружены два тела.

Мужчину нашли полуживого под окнами дома, а женщину с множественными ножевыми ранениями в квартире.

44-летняя женщина скончалась сразу же, а ее муж умер позднее, уже в больнице.

Оказалось, что супруги оформляли развод. Мужчина пришел поговорить к жене. Несмотря на просьбы сына погибшей не открывать ему дверь, все же пустила его.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцы рассказали о задержании человека, который угрожал прохожим ножом на центральных улицах.