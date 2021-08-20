Неадекватный мужчина с ножом угрожал прохожим в центре Петербурга

Мужчина с ножиком бросался на людей. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

Мужчина с ножиком бросался на людей. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

Петербуржцы рассказали о задержании человека, который угрожал прохожим ножом на центральных улицах.

Об этом очевидцы рассказали в ночь на субботу, 20 августа. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Тип с ножиком в центре на людей бросается», — написал автор записи.

Судя по кадрам, нарушителя порядка задержали правоохранители. Другие подробности не приводятся.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пьяный гусар напугал прохожих на Английской набережной, размахивая саблей. Стоя на тротуаре, он размахивал оружием так, что чуть не задел прохожего. Очевидцы предположили, что мужчина является актером, который снимается в очередном эпизоде кинофильма.