Пьяный гусар напугал прохожих на Английской набережной, размахивая саблей

Пьяный гусар напугал прохожих на Английской набережной, размахивая саблей
Гусар на Английской набережной. Фото: скриншот "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

В Петербурге на Английской набережной заметили розовощекого гусара, размахивающего саблей.

Мужчину в необычном костюме был замечен сегодня, 19 августа, неподалеку от Дворца бракосочетания. Кадрами происходящего горожане поделились в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».

Возможно, мужчина был пьян — в руке у него была бутылка, еще одна — в авоське. Стоя на тротуаре, он размахивал оружием так, что чуть не задел прохожего.

«Я вам всем покажу! Русские», — выкрикивал мужчина.

Очевидцы предположили, что мужчина является актером, который снимается в очередном эпизоде кинофильма.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что сегодня петербурженка сняла на камеру мобильного телефона еще одного агрессивного жителя. Неизвестная ударила девушку в спину за приспущенную маску в транспорте.

гусар новости СПб


 

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