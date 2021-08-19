Пьяный гусар напугал прохожих на Английской набережной, размахивая саблей

В Петербурге на Английской набережной заметили розовощекого гусара, размахивающего саблей.

Мужчину в необычном костюме был замечен сегодня, 19 августа, неподалеку от Дворца бракосочетания. Кадрами происходящего горожане поделились в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».

Возможно, мужчина был пьян — в руке у него была бутылка, еще одна — в авоське. Стоя на тротуаре, он размахивал оружием так, что чуть не задел прохожего.

«Я вам всем покажу! Русские», — выкрикивал мужчина.

Очевидцы предположили, что мужчина является актером, который снимается в очередном эпизоде кинофильма.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что сегодня петербурженка сняла на камеру мобильного телефона еще одного агрессивного жителя. Неизвестная ударила девушку в спину за приспущенную маску в транспорте.