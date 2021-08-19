Петербурженка получила удар в спину за приспущенную маску в транспорте

Петербурженка получила удар в спину за приспущенную маску в транспорте
Агрессивная женщина ударила пассажирку из-за маски. Фото: Telegram-канале «Аварийный Петербург».

Молодая петербурженка получила удар в спину за приспущенную маску в общественном транспорте.

Об инциденте стало известно в четверг, 18 августа. Подробности рассказали в Telegram-канале «Аварийный Петербург».

За приспущенную маску неизвестная женщина решила не только физически наказать пассажирку, но и словестно. Девушка сняла на камеру агрессивную женщину, зафиксировав ряд оскорбительных реплик:

«Ты животное», «Ты дебилоид», «Таких, как ты надо прикладом в затылок».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржец в московском кинотеатре достал нож в ответ на просьбу надеть маску. В результате происшествия никто не пострадал.

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