Петербурженка получила удар в спину за приспущенную маску в транспорте

Молодая петербурженка получила удар в спину за приспущенную маску в общественном транспорте.
Об инциденте стало известно в четверг, 18 августа. Подробности рассказали в Telegram-канале «Аварийный Петербург».
За приспущенную маску неизвестная женщина решила не только физически наказать пассажирку, но и словестно. Девушка сняла на камеру агрессивную женщину, зафиксировав ряд оскорбительных реплик:
«Ты животное», «Ты дебилоид», «Таких, как ты надо прикладом в затылок».
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржец в московском кинотеатре достал нож в ответ на просьбу надеть маску. В результате происшествия никто не пострадал.