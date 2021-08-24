Пятеро неизвестных отобрали телефон и деньги у пьяного петербуржца

Пятеро неизвестных отобрали телефон и деньги у пьяного петербуржца
Инцидент произошел на Нарвском проспекте. Фото: скрин Google.Maps

В Адмиралтейском районе Петербурга местный житель лишился телефона и денег, когда шел домой после алкогольного застолья.

Инцидент произошел в понедельник, 23 августа, у дома №7 на Нарвском проспекте. Поздним вечером в отдел полиции обратился 21-летний житель с заявлением о том, что пятеро малознакомых, применив физическую силу, открыто похитили у него мобильный телефон «Хуавей Хонор 9» и 4,5 тыс. рублей. После злоумышленники скрылись.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, сумма ущерба устанавливается. Примет преступников заявитель не запомнил, так как находился в нетрезвом виде.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что таксист со знакомым ограбили мужчину, угрожая ножом в Петербурге.

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