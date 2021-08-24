Пункт вакцинации иностранцев открылся в ТЦ «Платформа» на Заневском: фоторепортаж Gazeta.SPb

Пункт вакцинации иностранцев открылся в ТЦ &#171;Платформа&#187; на Заневском: фоторепортаж Gazeta.SPb
Вакцинации иностранных граждан в ТЦ "Платформа. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

В торговом центре «Платформа» на Заневском проспекте открылся пункт вакцинации иностранных граждан от COVID-19.

Центр, открытый Медицинским центром «Эко-безопасность» в сотрудничестве с Городским центром медицинской профилактики, начал работу во вторник, 24 августа, на 4 этаже ТЦ «Платформа».

Вакцинации в ТЦ «Платформа. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников
Вакцинации иностранных граждан в ТЦ «Платформа. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников
Вакцинации иностранных граждан в ТЦ «Платформа. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников
Вакцинации в ТЦ «Платформа. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

Высококвалифицированные экспаты и трудовые мигранты из соседних республик при отсутствии медпротивопоказаний смогут привиться вакциной «Спутник Лайт». Пропускная способность – 100 человек в день по живой очереди.

Вакцинации в ТЦ «Платформа. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников
Вакцинации иностранных граждан в ТЦ «Платформа. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников
Вакцинации иностранных граждан в ТЦ «Платформа. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников
Вакцинации в ТЦ «Платформа. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

Для пациентов, пришедших на вакцинацию в частном порядке, стоимость прививки составит 3 500 рублей. Для людей в составе организованных групп (например, от работодателя) предусмотрена гибкая система скидок.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге коронавирус подхватили 600 человек за сутки. Город остается на третьей строчке рейтинга среди регионов РФ по суточному показателю заболеваемости коронавирусом.

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