В среду в Петербурге снова ожидаются прохлада и дождь

В среду, 25 августа, жителей Северной столицы снова ожидает прохладная и дождливая погода.

Так, предстоящей ночью в городе ветер переменных направлений будет дуть слабо. Днем ветер южный, юго-восточный с умеренными порывами.

Как сообщили в пресс-службе ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в ночь на среду столбики термометров опустятся до +7…+9 градусов, в дневное время потеплеет до +16.

Ночью обойдется без существенных осадков, днем местами небольшой дождь. Атмосферное давление будет понижаться.

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