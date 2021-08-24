Россельхознадзор Петербурга заметил нарушения при ввозе зеленого кофе

В морском порту Петербурга выявлена партия зелёного кофе с нарушениями в оформлении фитосанитарного сертификата. Фото: pixabay

В морском порту Петербурга выявлена партия зелёного кофе с нарушениями в оформлении фитосанитарного сертификата. Фото: pixabay

В Петербурге в морском порту установили, что партия зеленого кофе, привезенная из Испании, имеет нарушения в оформлении фитосанитарного сертификата.

Как сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора, была проведена проверка 19 тонн зеленого кофе в зернах. Его произвели в Бразилии, Гватемале, Гондурасе, Колумбии и Уганде. Из Испании товар отправлялся на предприятие Петербурга.

Сотрудники Управления начали смотреть документы и обнаружили, что сертификаты выдали, когда продукция была уже за пределами Испании.

Собственника груза привлекли к административной ответственности. Ему назначили штраф.

Однако позднее Национальная организация по карантину и защите растений Испании предоставила новые фитосанитарные сертификаты. После этого продукцию разрешили ввозить на территорию России.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге и Ленинградской области сожгли 115 кг мяса и молочной продукции.