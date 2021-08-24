Нападения на женщин в Приморском районе: серийным маньяком оказался 24-летний мигрант

Нападения на женщин в Приморском районе: серийным маньяком оказался 24-летний мигрант
Правоохранители задержали мужчину, который не менее 7 раз нападал на женщин. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В Петербурге задержали 24-летнего уроженца Узбекистана. По данным полицейских, с апреля по август он совершил как минимум семь нападений на женщин. Маньяку уже предъявили обвинение.

В пятницу, 20 августа правоохранители Приморского района задержали и полностью изобличили в семи эпизодах нападения на женщин гражданина Узбекистана. Преступник орудовал с 25 апреля по 19 августа, подвергая своих жертв насильственным действиям сексуального характера. Пострадавшие, к счастью, остались живы, но многие получили телесные повреждения.

Маньяк действовал хаотично, выбирая женщин разных возрастов и по разным адресам, но при этом каждый раз нападал со спины, отмечают в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Сейчас в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью) и три уголовных дела по ч. 1 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). Насильник заключен под стражу.

Расследование, как отмечают стражи порядка, не завершено. Правоохранители полагают, что задержанный может быть причастен к еще 7-8 подобным эпизодам. Петербуржцев и гостей города настоятельно просят: если вы или ваши близкие пострадали от противоправных действий указанного гражданина, обращайтесь в полицию по телефонам 02 или 112.

Однако порой и мужчины не застрахованы от нападений: в Петербурге задержали успешную мастерицу по маникюру, которая, будучи нетрезвой, ударила ножом бывшего мужа. Мужчина попал в больницу в тяжелом состоянии с ранами в области живота и плеча. Примечательно, что женщина сама созналась в содеянном, позвонив в полицию сразу после инцидента. Чрезмерная эмоциональность может обернуться для пециалистки ногтевого сервиса реальным сроком.

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