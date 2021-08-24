В Кремле исключили новые выплаты гражданам

В Кремле исключили новые выплаты гражданам
Деньги бывшие силовики получат уже в следующем месяце, максимум - в октябре. Фото: kremlin.ru

Дополнительные выплаты россиянам, помимо тех, о которых ранее говорил президент страны Владимир Путин, не планируются. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Он отметил, что Путин говорил о военных пенсионерах и пенсионерах-силовиков. Также Песков попросил не забывать о выплатах, которые уже выплачены, например для россиян с детьми. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Сегодня, во вторник, 24 августа, Путин подписал документ о выплате пенсионерам 10 тысяч рублей. Подавать заявление на них не нужно. Деньги бывшие силовики получат уже в следующем месяце, максимум — в октябре.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что президент России Владимир Путин подписал документы о выплате пенсионерам в размере 10 тысяч рублей. Это выплата предназначена пенсионерам, работавшим в полиции, МЧС, ФСИН, нацгвардии и органах по контролю за оборотом наркотических средств.

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