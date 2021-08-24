Экономика Петербурга вышла на допандемийный уровень

Экономика Петербурга вышла на допандемийный уровень
Быстро объемы производства растут в машиностроении. Фото: официальный сайт Законодательного собрания Петербурга

На заседании городского правительства подвели финансово-экономические итоги первого полугодия 2021 года. В Смольном отметили оптимистичные показатели, говорящие о возвращении на допандемийный уровень почти во всех отраслях, кроме туризма.

Индекс промышленного производства в Северной столице в первом полугодии составил 108%. Это практически двое больше, чем по России, отметил градоначальник Петербурга Александр Беглов. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Быстро объемы производства растут в машиностроении. Беглов также обратил внимание на успехи в строительстве. За первые полгода 2021 года сдали уже 1,6 млн квадратных метров жилья. Эти показатели превышают прошлогодние на 70%.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что градоначальник Северной столицы Александр Беглов выложил в социальных сетях «ВКонтакте» обращение к петербуржцам, в котором просит горожан оказать помощь бездомным животным.

Александр Беглов пандемия показатели Смольный эконосмика


 

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