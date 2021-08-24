АТОР: Цены на авиабилеты в Сочи в конце лета упали примерно на 30%

Российские авиакомпании снижают цены на перевозку по популярным направлениям в связи с введением строгих ковидных ограничений. Фото: pixabay

Российские авиакомпании снижают цены на перевозку по популярным направлениям в связи с введением строгих ковидных ограничений. Фото: pixabay

Российские лоукостеры значительно снизили цены на билеты в Сочи из-за действующих ковидных ограничений.

В докоронавирусный период на курорты Кубани можно было улететь туда и обратно за 20 тысяч рублей. Теперь у лоукостеров появились более дешевые варианты, например, экономкласс Москва — Сочи — Москва в начале следующего месяца обойдется в семь тысяч рублей на каждого. Об этом сообщает на своем сайте Ассоциация туроператоров России.

Российские авиакомпании снижают цены на перевозку по популярным направлениям в связи с введением строгих ковидных ограничений в Краснодарском крае, которые привели к падению туристического потока в регионе.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что отели Кубани из-за отсутствия полномочий не смогут выселять уклоняющихся от вакцинации туристов. Однако туристу может грозить штраф до 30 тысяч рублей.