К поискам пропавшего в Дагестане петербуржца подключились добровольцы

Поиском пропавших пяти человек в Дагестане, унесенных рекой и селевыми потоками, занимаются спасатели МЧС и добровольцы.

Как сообщает пресс-служба дагестанского управления МЧС, сейчас на территории региона идут поиски двоих туристов из Петербурга и Москвы, а также троих местных жителей: мужчины и матери с сыном. К поискам подключились десятки сотрудников ведомства из сотни добровольцев. Их силами из ущелья выведены 34 человека.

Выведенных из Карадахской теснины туристов разместили в лагерях. Как сообщили в региональном Минтуризме, в лагере «Каскад» Шамильского района разместили двух женщины, мужчину и троих детей из Подмосковья. Группу петербургских туристов из девяти девушек и трех молодых людей разместили в селе Гуниб. Пострадавшим оказывается необходимая помощь.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что из пещеры в Абхазии достали тело россиянина, пропавшего в 2020 году.