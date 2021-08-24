В Выборге в автомобиль помощницы судьи влетел снаряд

Сейчас правоохранительные органы разбираются во всех обстоятельствах произошедшего. Фото: pixabay

Сейчас правоохранительные органы разбираются во всех обстоятельствах произошедшего. Фото: pixabay

В городе Выборг Ленинградской области в автомобиль помощницы председателя суда влетел снаряд, повредив заднюю часть машины.

Как сообщает издание 47news, инцидент произошел сегодня днем у здания городского суда на Пионерской улице. В припаркованную иномарку «Хендэ Матрикс» попал неустановленный снаряд. Он пробил заднее стекло и взорвался в салоне, затем начался пожар. Никто не пострадал. Владелицы поврежденной машины — помощницы председателя городского суда, пресс-секретаря учреждения Валентины Петровы в автомобиле не было.

Сейчас правоохранительные органы разбираются во всех обстоятельствах произошедшего. Проводятся экспертизы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что за день в Петербурге нашли шесть гранат, две мины и 19 корпусов снарядов. Группы разминирования ОМОН трижды выезжали для обследования подозрительных предметов.