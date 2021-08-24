В Выборге в автомобиль помощницы судьи влетел снаряд

В Выборге в автомобиль помощницы судьи влетел снаряд
Сейчас правоохранительные органы разбираются во всех обстоятельствах произошедшего. Фото: pixabay

В городе Выборг Ленинградской области в автомобиль помощницы председателя суда влетел снаряд, повредив заднюю часть машины.

Как сообщает издание 47news, инцидент произошел сегодня днем у здания городского суда на Пионерской улице. В припаркованную иномарку «Хендэ Матрикс» попал неустановленный снаряд. Он пробил заднее стекло и взорвался в салоне, затем начался пожар. Никто не пострадал. Владелицы поврежденной машины — помощницы председателя городского суда, пресс-секретаря учреждения Валентины Петровы в автомобиле не было.

Сейчас правоохранительные органы разбираются во всех обстоятельствах произошедшего. Проводятся экспертизы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что за день в Петербурге нашли шесть гранат, две мины и 19 корпусов снарядов. Группы разминирования ОМОН трижды выезжали для обследования подозрительных предметов.

взрыв выборг ленобласть машина снаряд


 

Новости партнеров
Пять распространенных привычек, которые сокращают жизнь
Пять распространенных привычек, которые сокращают жизнь
Избившая сына Стаса Пьехи соседка публично извинилась в
Избившая сына Стаса Пьехи соседка публично извинилась в "Прямом эфире"
У поднимающего уровень Мирового океана ледника нашли аномальный источник тепла
У поднимающего уровень Мирового океана ледника нашли аномальный источник тепла
Лучшие вопросы о спорте из «Что? Где? Когда?»: знатоки не ответили, а вы сможете?
Лучшие вопросы о спорте из «Что? Где? Когда?»: знатоки не ответили, а вы сможете?
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Что осталось от упавшего 130-летнего дуба в Ботаническом саду: фоторепортаж ...
В Выборге в автомобиль помощницы судьи влетел снаряд
Ученые из Италии предсказали новую пандемию в 2080 году
К поискам пропавшего в Дагестане петербуржца подключились добровольцы
За день в Петербурге нашли шесть гранат, две мины и 19 корпусов снарядов
В Пулково вечером 24 августа задержали пять рейсов
В Петербурге запустили первую экологическую электричку
В России выпустят не менее 25 тыс. электромобилей к 2024 году