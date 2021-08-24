Что осталось от упавшего 130-летнего дуба в Ботаническом саду: фоторепортаж Gazeta.SPb

Что осталось от упавшего 130-летнего дуба в Ботаническом саду: фоторепортаж Gazeta.SPb
Вековой дуб рухнул от сильного ветра 8 августа. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников

В начале августа в петербургском Ботаническом саду Петра Великого из-за штормового ветра рухнуло одно из самых старых деревьев — 130-летний дуб. Сейчас от него остался один пенек, который обещают превратить в арт-объект.

Вековой дуб рухнул от сильного ветра 8 августа. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников
Вековой дуб рухнул от сильного ветра 8 августа. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников

Вековой дуб рухнул от сильного ветра 8 августа. Его высота достигала 18,7 метра, а крона — 24,5 метра в поперечнике. Сохранить решили только спил упавшего дерева, а от остальной части садовники уже избавились.

Вековой дуб рухнул от сильного ветра 8 августа. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников
Вековой дуб рухнул от сильного ветра 8 августа. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников

Ветки с листьями передали в Ленинградский зоопарк на корм обитателям, а крупные части превратили в щепу — ее используют для удобрения грунта растений в саду.

Вековой дуб рухнул от сильного ветра 8 августа. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников
Вековой дуб рухнул от сильного ветра 8 августа. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников

Заместитель заведующего Ботанического сада Юрий Калугин рассказал, что вскоре оставшийся пенек превратят в уникальную экспозицию.

Вековой дуб рухнул от сильного ветра 8 августа. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников
Вековой дуб рухнул от сильного ветра 8 августа. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников

На спиле отметят значимые для Петербурга события, которые застало дерево. В частности, на спиле появятся даты Октябрьской революции, блокады Ленинграда, перестройки и так далее.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ботаническом саду упал величественный дуб.

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