В Петербурге ожидается дождь и +16 градусов в среду

В среду, 25 августа, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Подробности рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

На погодную ситуацию повлияет передняя часть циклонического вихря, центр которого сегодня окажется над западом Карелии. Он принесет в Северную столицу небольшие дожди.

По прогнозу синоптика, в городе днем температура воздуха ожидается на уровне +14…+16 градусов. Такие значения на 2-3 градуса ниже климатической нормы. Ветер юго-восточного направления подует со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 759 мм рт. ст., что около нормы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что небольшие дожди пройдут в большинстве районов, местами умеренные. В ночное время ветер западных направлений подует со скоростью 2-7 метров в секунду, днем северо-западный, северный 7-12 м/с.