Разбойник в маске напал на аптеку в Парголово

В Выборгском районе Петербурга сотрудники полиции разыскивают злоумышленника, напавшего на аптеку.

Инцидент произошел 24 августа в поселке Парголово, на Заречной улице, дом №45, корпус 1

Как стало известно gazeta.spb.ru, в аптеку вошел неизвестный в черной маске и, угрожая ножом 26-летней женщине-фармацевту, похитил 2,1 тыс. рублей выручки. Сотрудник аптеки успела нажать «тревожную кнопку». Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге в Невском районе города задержали гражданина Узбекистана, его подозревают в разбое. Злоумышленник выхватил из рук сумку с документами и деньгами и брызнул пострадавшей в лицо из газового баллончика.