Застолье сожителей-одногодок на Добровольцев закончилось ножевым

В Красносельском районе Петербурга сожители выпивали, после чего женщина ударила гражданина ножом. Обоим участникам семейной драмы по 64 года. Они родились в один день и один год.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 24 августа по номеру «112» позвонили из «скорой». Полиции рассказали, что по улице Добровольцев, в доме 54 у мужчины ножевое ранение.

Когда оперативники прибыли на место случившегося, то установили, что в квартире проживает 64-летняя петербурженка. Между ней и ее сожителем-одногодкой случился скандал после совместного распития спиртного.

Ссора набирала обороты и женщина нанесла гражданину ножевое ранение. Мужчину увезли в больницу в тяжелом состоянии. Ему диагностировали проникающее колото-резаное ножевое ранение грудной клетки слева, с повреждением левого легкого.

Полиция изъяла кухонный нож со следами крови. Женщину доставили в отдел полиции. В отношении нее составлен протокол. Правоохранители возбудили уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что преуспевающий маникюрный мастер, порезала ножом экс-мужа в Петербурге.