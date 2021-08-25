Петербуржцы в среду утром попали в четырехбалльные пробки

Утром, в среду, 24 августа, в Петербурге образовались небольшие пробки. Заторы связаны с дорожными ограничениями, дорожно-транспортными происшествиями, а также потому, что горожане едут на работу.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки» на 09:00, пробки оцениваются в 4 балла. Ситуация останется неизменной вплоть до 15 часов дня.

«Красные» участки замечены на Витебском проспекте, на Московском проспекте, на КАД, на улице Белы Куна, на Малоохтинском проспекте, на Заневском проспекте, на Комаровском проезде, на Якорной улице, на Большеохтинском проспекте, на шоссе Революции, на Английской набережной, на Дворцовой набережной, на улице Куйбышева, на Свердловской набережной, на Пискаревском проспекте, на улице Руставели.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге ожидается дождь и +16 градусов в среду.