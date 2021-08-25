Житель Среднего проспекта решил отправить на такси 50 грамм тротила

Со взрывчаткой в салоне таксист доехал от Среднего проспекта до Лифляндской улицы, и лишь тогда понял, что везет опасный предмет. Фото: скриншот Google Maps

Со взрывчаткой в салоне таксист доехал от Среднего проспекта до Лифляндской улицы, и лишь тогда понял, что везет опасный предмет. Фото: скриншот Google Maps

Вечером понедельника курьер службы «Яндекс Доставка» позвонил в полицию и заявил, что в его автомобиле «Фольксваген Поло» находится граната. Отправителя задержали, возбуждено уголовное дело.

Курьер рассказал, что приехал по вызову через мобильное приложение к одному из домов на Среднем проспекте. Заказчик, неизвестный мужчина, положил на переднее сиденье легковушки пакет и попросил отвезти груз на проспект Стачек. Таксист, ничего не подозревая отправился в путь.

Однако впоследствии пакет показался ему подозрительным. Изучив заказ, водитель понял, что, скорее всего, везет гранату и позвонил в экстренную службу и полицию. Стражи порядка оперативно прибыли к месту происшествия и изъяли предмет, схожий с ручной гранатой Ф-1, который направили на экспертизу.

Пока специалисты разбирались с гранатой, правоохранители направились к предполагаемому месту жительства отправителя. В тот же день им удалось задержать подозреваемого, 36-летнего безработного петербуржца. Лабораторные исследования подтвердили догадки полиции и курьера — неизвестный предмет оказался ручной осколочной оборонительной гранатой Ф-1 с массой тротила около 50 грамм.

Во вторник, 24 августа, следователи Василеостровского района возбудили уголовное дело по факту незаконного сбыта взрывного устройства (п. «в» ч. 5 ст. 222.1 УК РФ). Можно предположить, это не единственный «товар», отправленный предприимчивым горожанином. Задержанный сейчас находится в изоляторе временного содержания, расследование продолжается.

Напомним, что в тот же день Выборге снаряд попал в автомобиль помощницы судьи. Женщины в салоне, к счастью, не было. Откуда он мог взяться, пока непонятно. Возможно, происшествие как-то связано с военными учениями, проходившими неподалеку.