Из-за разводки моста через Свирь 26 августа закроют трассу «Кола»

В четверг, 26 августа, на федеральной трассе «Кола» ограничат движение транспорта, пока будут разводить мост через реку Свирь.

Как сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северно-Запад», автомобильная дорога будет полностью закрыта на два часа для разводки моста через Свирь, расположенного рядом с городом Лодейное Поле в Ленинградской области.

Мост будет разведен с 11:10 до 13:10.

«… для прохода вниз по реке яхты «Гриф» с максимальным высотным габаритом 16 метров представителями ОАО «РЖД» будет производиться разводка моста через реку Свирь, расположенного на км 236 федеральной автомобильной дороги Р-21 «Кола»», — заявили в учреждении.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Северной столице, на одном из участков КАДа вскоре начнутся регламентные и ремонтно-восстановительные работы, которые ограничат проезд транспорта. До 27 августа вступят в силу ограничения движения в автотранспортном тоннеле петербургской дамбы.