На пепелище в Старых Медушах обнаружены человеческие останки

В Ломоносовском районе Ленобласти после пожара в одной из деревень нашли обгоревшее тело мужчины.

Напомним, пожар в деревне Старые Мёдыши произошел под утро 24 августа. Возгорание произошел в частном доме на площади 60 квадратных метров

В ликвидации пожара участвовали восемь человек и две единицы спецтехники.

Позже на пепелище женщина обнаружила человеческие останки. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и обнаружили тело мужчины с ожогами. Погибшему было 48 лет, к уголовной и административной ответственности он не привлекался.

Труп был направлен в морг для установления причин смерти.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что пожар, который случился в садовом доме и сараях в Колпинском районе, удалось полностью потушить.