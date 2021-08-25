В Ленобласти начался гон лосей, продолжающийся до середины осени

В Ленобласти начался гон лосей, продолжающийся до середины осени
В Ленинградской области пришла пора гону лосей. Фото: https://pixabay.com/

В Ленинградской области подошло время гона лосей. Это будет продолжаться вплоть до середины октября. В этот период самцы, разыскивая себе невесту, могут пробежать десятки, а случается и сотни километров.

Биолог и кандидат биологических наук Павел Глазков объяснил телеканалу «Санкт-Петербург», что самыми явными признаками нахождения места брачных баталий являются ямы и сломанные деревья. Так лоси заявляют о своих правах.

Пока животные находятся в поисках второй половинки, они издают призывные звуки, похожие на глухое мычание или стоны. Такие крики манят не только самок, но и конкурентов, также претендующих на сердце невесты.

За лосих у самцов происходят драки. Победитель остается с невестой и получает право продолжить свой род.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что жительница Петербурга потеряла домашнюю лису.

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