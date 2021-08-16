Жительница Петербурга потеряла домашнюю лису

Жительница Петербурга разыскивает лису и просит местных жителей помочь ей с поисками.

Она рассказала, что животное пропало на Канонерском острове. По словам хозяйки, лиса не приспособлена к выживанию в дикой природе.

«Вылезла со шлейки и ошейника. Она не выживет в дикой природе. Если кто -то увидит, прошу поймать! Вернуть за вознаграждение! Опознавательные знаки: рана на правой лапе зажившая и сломан левый нижний клык. Унее есть чип!», написала женщина в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что лисы редко заходят на территорию человека, но если это произошло, пытаться накормить и беспокоить их не стоит. Животное может испугаться и начать вести себя агрессивно.