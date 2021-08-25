В Ленобласти в четверг температура снизится до +4

В Ленобласти станет прохладнее, также обещают дожди. Фото: https://pixabay.com

В Ленобласти станет прохладнее, также обещают дожди. Фото: https://pixabay.com

В четверг, 25 августа, в Ленинградской области будет облачно, но с прояснениями. Жителям региона пообещали ночью, в некоторых районах, небольшой дождь.

ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» сообщает, что ветер в Ленобласти ожидается юго-восточный и восточный, который будет умеренным.

По информации синоптиков, в дневное время суток дожди прольются в большинстве районов. В основном они будут слабыми. Однако местами горожанам стоит ждать умеренных осадков.

В ночное время суток температура воздуха ожидается на уровне +7…+12 градусов. Днем же столбики термометров покажут чуть более высокие температуры +13…+18 градусов. В некоторый районах похолодает до +4 .

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти 24 августа ожидается дождливая и ветреная погода.