Три человека погибли в Грузии из-за падения автомобиля в овраг

В регионе Аджария произошло дорожно-транспортное происшествие. Автомобиль упал с проезжей части в овраг на перевале Годердзи. В результате происшествия погиб ребенок и еще двое человек пострадали.

Как сообщает грузинский телеканал TV25, в автомобиле находились трое иностранцев, один из которых несовершеннолетний. На опубликованных в Сети кадрах видно, что машина перевернулась 20 раз.

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, повлекшее причинение смерти человека».

Причины аварии устанавливаются, проводится проверка.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что во Фрунзенском районе Петербурга произошло массовое дорожно-транспортное происшествие, которое раскидало четыре иномарки по разным частям дороги. На дороге в сторону Московского проспекта в аварию попали две черные и две белые иномарки.