Три человека погибли в Грузии из-за падения автомобиля в овраг

Три человека погибли в Грузии из-за падения автомобиля в овраг
В результате происшествия погиб ребенок. Фото: Pixabay

В регионе Аджария произошло дорожно-транспортное происшествие. Автомобиль упал с проезжей части в овраг на перевале Годердзи. В результате происшествия погиб ребенок и еще двое человек пострадали.

Как сообщает грузинский телеканал TV25, в автомобиле находились трое иностранцев, один из которых несовершеннолетний. На опубликованных в Сети кадрах видно, что машина перевернулась 20 раз.

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, повлекшее причинение смерти человека».

Причины аварии устанавливаются, проводится проверка.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что во Фрунзенском районе Петербурга произошло массовое дорожно-транспортное происшествие, которое раскидало четыре иномарки по разным частям дороги. На дороге в сторону Московского проспекта в аварию попали две черные и две белые иномарки.

авария дтп происшествия


 

Новости партнеров
"Ты животное, ты дебилоид": в Старой Деревне неадекватная дама напала на девушку
Петербуржец оторвал зеркало с
Петербуржец оторвал зеркало с "Мерседеса", ранее подрезавшего его на дороге
В центре Петербурга пьяная молодежь избила лошадь
В центре Петербурга пьяная молодежь избила лошадь
У поднимающего уровень Мирового океана ледника нашли аномальный источник тепла
У поднимающего уровень Мирового океана ледника нашли аномальный источник тепла
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Три человека погибли в Грузии из-за падения автомобиля в овраг
Петербургские кандидаты в депутаты просят аудиенции у тюленя Крошика
В Петербурге зафиксировано 1385 новых случаев коронавируса
Песков: «Северный поток — 2» обеспечит энергобезопасность Европы
Реставрация 44 домов-памятников в Петербурге начнется в 2022 году
20 спасателей заливали электрощиток на Загородном проспекте
Заболеваемость коронавирусом в Петербурге выросла в два раза
В мире COVID-19 зафиксирован более чем у 214 млн граждан