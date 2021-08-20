Две черные и две белые: массовое ДТП произошло на Обводном

Две черные и две белые: массовое ДТП произошло на Обводном
На набережной Обводного канала столкнулись сразу четыре машины. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

Во Фрунзенском районе Петербурга произошло массовое дорожно-транспортное происшествие, которое раскидало четыре иномарки по разным частям дороги.

Как сообщается в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга» 20 августа, все случилось на перекрестке набережной Обводного канала и Рыбинской улицы.

Так, в сторону Московского проспекта в аварию попали две черные и две белые иномарки.

В связи ДТП дорожное движение по данной улице было осложнено. На фотографиях, сделанных очевидцем происходящего, не заметно ни сотрудников ДПС, ни машин скорой помощи. Скорее всего, удар был не слишком сильным и авария обошлась без потерпевших.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на улицы Верности после ДТП иномарки перегородили две полосы движения.

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