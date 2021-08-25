В Ленобласти еще 219 человек заболели коронавирусом

В Ленобласти еще 219 человек заболели коронавирусом
В России выявили новые случаи коронавируса. Фото: unsplash

В Ленинградской области за последние сутки зафиксирован 219 случаев заболевания коронавирусом. Об этом сегодня, 25 августа, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти выявлено 61 867 случаев ковида. При этом выздоровели 48 919 пациентов.

По суточному приросту заболеваемости среди российских регионов Санкт-Петербург находится на втором месте — 1385 случаев. По суточному приросту лидирует Москва — 1402 случая. На третьем месте Московская область — 776.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врач развенчал мифы о вакцинации против COVID-19.

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