В Ленобласти еще 219 человек заболели коронавирусом

В Ленинградской области за последние сутки зафиксирован 219 случаев заболевания коронавирусом. Об этом сегодня, 25 августа, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти выявлено 61 867 случаев ковида. При этом выздоровели 48 919 пациентов.

По суточному приросту заболеваемости среди российских регионов Санкт-Петербург находится на втором месте — 1385 случаев. По суточному приросту лидирует Москва — 1402 случая. На третьем месте Московская область — 776.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врач развенчал мифы о вакцинации против COVID-19.