В Дагестане нашли тело 37-летнего туриста из Петербурга

В Дагестане нашли тело 37-летнего туриста из Петербурга
Поиски продолжаются. Фото: скриншот Instagram

Тело мужчины, скорее всего, унесли селевые потоки.

В Дагестане сегодня, 25 августа, обнаружили бездыханное тело 37-летнего туриста из Санкт-Петербурга. Об этом сообщает пресс-службе СУСК РФ по Дагестану.

Труп нашли в нескольких километрах от Карадахской теснины в ходе поисково-спасательных мероприятий. Обстоятельства гибели выясняются. Также продолжаются поиски второго пропавшего туриста.

Напоминаем, что в Дагестане поднялся уровень воды в реке из-за сильных ливней. В связи с этим произошел сход селевого потока. Как итог – заблокированными оказались 15 туристов, одного из которых унесло потоками селя. Позже стало известно о пропаже еще одного человека.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что к поискам пропавшего в Дагестане петербуржца подключились добровольцы. Выведенных из Карадахской теснины туристов разместили в лагерях.

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