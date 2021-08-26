В четверг Пулково работает без отмен и задержек

В четверг Пулково работает без отмен и задержек
Аэропорт Пулково. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В четверг, 26 августа, в петербургском аэропорту нет отмененных или задержанных рейсов.

Из Пулково вылетят все назначенные на сегодняшний день воздушные судна.

Согласно данным, опубликованным на официальном сайте аэровокзала, все рейсы, запланированные на среду, будут выполнены согласно расписанию. В данный момент нет информации о каких-либо задержках или отменах.

Однако ситуация может измениться из-за погодных условий или других причин.

Ранее в петербургском аэропорту Пулково задержали восемь авиарейсов. Ждать дополнительное время пришлось пассажирам, купившим билеты на самолеты до Калининграда, Белграда, Симферополя, Йошкар-Олы, Москвы, Навои Об этом сообщается на сайте аэровокзала.

Первым задержался рейс до Калининграда. Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 12:45, однако время вылета сдвинули на 14:00.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что укравшего у пассажира часы в Пулково задержали в Красноярске.

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