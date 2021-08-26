Спасатели тушили «трешку» в Кировском районе

Спасатели тушили «трешку» в Кировском районе
На место происшествия прибыли спасатели. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

Утром 26 августа в Кировском районе Петербурга произошел пожар.

Сообщение о возгорании на пульт диспетчера поступило в 00:07.

На Ветеранов, 41, в трехкомнатной отдельной квартире горела обстановка на площади 5 квадратных метров.

Справиться с огнем удалось в 01:02. Официальной информации о пострадавших не поступало.

В ликвидации пожара участвовали три единицы техники и 15 человек личного состава.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что пожар, который случился в садовом доме и сараях в Колпинском районе, удалось полностью потушить.

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