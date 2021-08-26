Исследование: защита от ковида после «Спутника V» лишь растет

Аргентинские ученые заявили, что защита организма от коронавируса растёт в течение шести месяцев после введения вакцины «Спутник V».

Как сообщили в РФПИ, ученые допустили увеличение нейтрализующей эффективности антител к ковиду.

Результаты исследования опубликованы на портале medRxiv.

В рамках исследования были взяты образцы сыворотки крови у 1,8 тыс. добровольцев. По словам учёных, нейтрализующая способность антител намного выросла после 120 дней с момента инъекции по сравнению с той информацией, которую они получили на 42-й день после вакцинации.

С начала пандемии в России выявлено 6 804 910 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 178 423 летальных исхода, выздоровели 6 073 157 человек.

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