В «Водоканале» уверены: на Дворцовой площади нужен туалет

В «Водоканале» уверены: на Дворцовой площади нужен туалет
Петербургский ГУП "Водоканал" объяснил, зачем необходимо установить туалет на Дворцовой площади. Фото: Pixabay

«Водоканал» Петербурга считает, что есть необходимость установки общественного туалета на Дворцовой площади.

В пресс-службе ГУП «Водоканал»города объяснили, что в данный момент туалет расположен на основании договора аренды.

При этом, если уменьшить количество общественных туалетов в центре города на Неве, то гарантии доступности предоставления услуг все равно не будет, в частности людям, имеющим право пользоваться ими бесплатно. Самая большая плата за использование общественного туалета — 30 рублей.

Рассчитывать на посещение уборной без какой-либо оплаты могут 13 категорий граждан. В том числе дети в возрасте до 7 лет, осиротевшие дети, ветераны и инвалиды ВОВ, инвалиды, военнослужащие срочной службы.

В общей сложности бесплатно посещать общественные туалеты могут 1,3 миллиона петербуржцев.

В данный момент в Северной столицы продолжают свою работу 677 общественных туалета.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в «Водоканал» Петербурга пришло 90 жалоб по работе ливневой канализации.

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