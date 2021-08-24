В «Водоканал» Петербурга пришло 90 жалоб по работе ливневой канализации

В «Водоканал» Петербурга пришло 90 жалоб по работе ливневой канализации
Сотрудники "Водоканала" в минувшие выходные следили за улицами Петербурга. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

В Северной столице, на прошлой неделе, прошли сильные ливни, в связи с этим «Водоканал» принял порядка 90 обращений, связанных с работой ливневой канализации.

Как сообщает пресс-служба ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» 23 августа, наиболее сложная ситуация происходит в Пушкинском районе.

Известно, что дожди начались еще в субботу, а закончились лишь в понедельник утром. Все выходные 24 часа в сутки работали 35 аварийных бригад «Водоканала». Предприятие следили за состояниями улиц и устраняли засоры в ливневках.

По информации синоптиков, хуже всего пришлось Пушкинскому району. Там за двадцать минут выпало двенадцать миллиметров осадков. Однако сообщается, что «по всем адресам, где уже проведено обследование, вся вода ушла в канализацию, в местах, где ранее было замечено скопление воды, сухо».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что «Водоканал» не спас Петербург от «суперливня». 60% от нормы затопили улицы.

«Водоканал Петербурга» ливни новости СПб


 

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