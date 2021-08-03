Потопы, рухнувшие деревья и побитые авто: в Петербурге выпало 49 мм осадков

Потопы, рухнувшие деревья и побитые авто: в Петербурге выпало 49 мм осадков
Парашютная улица превратилась в речку. Фото: скриншот ВКонтакте/ ДТП и ЧП Санкт-Петербург

В понедельник, 2 августа, на Петербург обрушился мощный ураган с дождем и порывистым ветром. Сильнее всего от стихии пострадали Петродворцовый, Выборгский и Приморский районы.

Коммунальные службы обещали, что многострадальные петербургские ливневки справятся с грядущей нагрузкой, однако практика показала обратное: горожанам и транспорту пришлось буквально плавать по улицам. При этом модернизировать канализацию «Водоканал Санкт-Петербурга» во главе с Александром Даниловым собирается с 2019 года.

Действительно, минувшим вечером владельцам машин пришлось серьезно переживать: к примеру, в стоявшей на проспекте Королева иномарке, по словам хозяина, затопило даже салон. А на известной «проблемной» улице, Парашютной, которая за вечер превратилась в речку, ливень «перепарковал» автомобили.

Несмотря на увеличенное время работы и количество аварийных бригад, включённые дополнительные насосы и пристальное внимание к заявкам горожан и той самой Парашютной улице, удержать ситуацию под контролем «Водоканалу» не удалось. Дороги, к счастью, успели привести в порядок к утру, когда на маршруты вышел общественный транспорт.

Максимальная скорость ветра во время урагана достигала 20 метров в секунду, а на дорогах оказалось 49 мм осадков — это 60% от месячной нормы. Прогнозы синоптиков практически оправдались, предсказывали, что выпадет 80%. Главное управление МЧС по Северной столице утром 3 августа опубликовало сводку по состоянию города после непогоды — за это время поступила 41 заявка о происшествии.

В частности, как сообщают в ведомстве, рухнуло 19 деревьев, из-за чего оказались повреждены 7 легковых автомобилей. Также ливень спровоцировал падение одной слабо закрепленной конструкции, повредил две кровли жилых домой и подтопил 19 подвалов. К счастью, человеческих жертв и пострадавших от сильного дождя нет.

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