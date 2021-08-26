Пенсионерку на Художников обманули почти на 3 млн рублей

Пенсионерку на Художников обманули почти на 3 млн рублей
Пенсионерка обратилась в полицию. Фото: pixabay

В Выборгском районе Петербурга мошенники обманули пенсионерку почти на 3 млн рублей.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в полицию обратилась 73-летняя женщина и рассказала о том, что проживающей на проспекте Художников пенсионерке в период с 21 по 25 августа на мобильный телефон звонил неизвестный мужчина, который представлялся сотрудником крупного российского банка.

По его словам, со счета пенсионерки неизвестные пытались снять денежные средства. Он предложил пожилой женщине снять все деньги со счета и перевести их на другой, «безопасный» счет. Пенсионерка поверила аферисту и в итоге осталась без 2 млн 940 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Ленинградской области в деревне Гнилки бригада строителей обвела вокруг пальца пожилую женщину. Ущерб составил полмиллиона рублей. Все произошло в Волховском районе, там пенсионерка по устной договоренности отдала мошенникам 500 тысяч рублей.

выборгский район мошенники пенсионерка


 

Новости партнеров
Пять распространенных привычек, которые сокращают жизнь
Пять распространенных привычек, которые сокращают жизнь
"Гусар" с саблей на Английской набережной оказался актером из сериала
Путин уволил замглавы Следственного комитета
Путин уволил замглавы Следственного комитета
Пассажирский лайнер, подавший сигнал бедствия, успешно приземлился в Шереметьево
Пассажирский лайнер, подавший сигнал бедствия, успешно приземлился в Шереметьево
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Лесной женщина посинела: полиция обнаружила уже труп
Пенсионерку на Художников обманули почти на 3 млн рублей
Под окнами многоэтажки на Тельмана нашли тело 25-летней девушки
В ближайшие 5 часов движение в Петербурге будет затруднено
В Петербурге поймали мужчину, похитившего человека 3 года назад
После ДТП в Тихвинском районе возбуждено уголовное дело
Шантаж и принуждение: подростки слали уроженцу Узбекистана интим фото
Пенсионер в Петербурге перевел мошеннику почти полмиллиона рублей