Пенсионерку на Художников обманули почти на 3 млн рублей

В Выборгском районе Петербурга мошенники обманули пенсионерку почти на 3 млн рублей.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в полицию обратилась 73-летняя женщина и рассказала о том, что проживающей на проспекте Художников пенсионерке в период с 21 по 25 августа на мобильный телефон звонил неизвестный мужчина, который представлялся сотрудником крупного российского банка.

По его словам, со счета пенсионерки неизвестные пытались снять денежные средства. Он предложил пожилой женщине снять все деньги со счета и перевести их на другой, «безопасный» счет. Пенсионерка поверила аферисту и в итоге осталась без 2 млн 940 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Ленинградской области в деревне Гнилки бригада строителей обвела вокруг пальца пожилую женщину. Ущерб составил полмиллиона рублей. Все произошло в Волховском районе, там пенсионерка по устной договоренности отдала мошенникам 500 тысяч рублей.