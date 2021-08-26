В ресторане на Кронверском проспекте загорела проводка

В четверг, 26 августа, в Петроградском районе Петербурга произошел пожар.
Сообщение о возгорании на пульт диспетчера поступило в 10:28.
Пожар произошел в Петроградском районе на Кронверском проспекте, д.13/2.
В ресторане «Евразия», в помещении туалета, в электропроводах происходило короткое замыкание с горением 1 погонный метр, сообщили в ГУ МЧС по городу.
Возгорание ликвидировано порошковым огнетушителем до прибытия пожарно-спасательных подразделений.
Информации о пострадавших не поступало.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге в Петродворцовом районе города произошло чрезвычайное происшествие — пожар в производственном здании.