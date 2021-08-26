«Сдохни, тварь!»: сотрудница почты на Бухаресткой напала на девушку

&#171;Сдохни, тварь!&#187;: сотрудница почты на Бухаресткой напала на девушку
В отделении "Почты России" на Бухарестской женщина накинулась на посетительницу. Фото: Pixabay

Во Фрунзенском районе Петербурга поход за посылкой в отделение Почты России закончился скандалом.

Как сообщает Mash на Мойке 26 августа, на Бухарестской девушка сняла на видео сотрудницу Почты, которая по непонятным причинам начала вести себя неадекватно. Женщина буквально вышла из себя. Кроме того, она пожелала клиентке смерти и ударила ее.

По словам пострадавшей, сотрудница долго разговаривала по телефону и якобы не замечала посетительницу. Затем женщина положила трубку и начала кричать.

Разъяренная работница общалась с девушкой «на ты», бросала в нее предметы и нецензурно выражалась. Затем выбежала из-за стойки, при этом, в руках у нее был какой-то предмет, которым она замахивалась на клиентку.

Интересно, что эксцентричная дама при этом назвала пострадавшую «чокнутой».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербурженка получила удар в спину за приспущенную маску в транспорте. Девушку назвали «животным».

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