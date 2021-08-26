Представитель Краско о самочувствии артиста: «он был действительно плох»

В среду, 25 августа, 90-летний народный артист России Иван Краско оказался в реанимационном отделении петербургского центра Алмазова с инсультом. Его директор Вячеслав Смородинов рассказал о самочувствии актера.

По словам представителя артиста, Ивану Ивановичу стало плохо на даче, однако он упорно отказывался от медицинской помощи. Краско, по словам Смородинова, почувствовал «резкий удар в голову», а затем у артиста «потемнело в глазах и отказала нога». Однако актер стойко перенес ухудшение самочувствия, не придав этому значения.

Уже на следующий день, 25 августа, директору Краско позвонила бывшая супруга артиста, Наталья Вяль, и заявила, что его необходимо немедленно везти в поликлинику — актер очень плох. Смородинов отправился на дачу Краско под Петербургом и привез его в больницу. Весь путь артист отшучивался, называя свое состояние «ерундой», но до врача дошел с трудом — его очень сильно качало, рассказал директор телеканалу «360».

Обследовать долго Краско не пришлось, врачи быстро поняли, что актер перенес инсульт. Из поликлиники его сразу же отправили в центр Алмазова, где поместили в реанимацию. Там он остается и сегодня. Артист в сознании, но слишком слаб — не может даже стоять на ногах. В больницу к Краско приехали сыновья — Иван и Федор.

«Никогда его таким не видел. Он был действительно плох», — признается продюсер Ивана Ивановича.

Напомним, что в октябре 2020 года Краско перенес коронавирусную инфекцию. Артист рассказывал, что болезнь подавляла его морально: не хотелось жить. Вскоре он решил переехать на дачу, где, по его словам, быстро пошел на поправку и физически, и ментально.